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Лига Европы

Сегодня, 04:18

Ди Мария рассказал, как ему удалось забить победный гол «Нанту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария после победы над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал, как забил первый гол во встрече.

«Я очень рад голу. Мы подсмотрели, что их голкипер часто выходит далеко из ворот. Я старался пробить по направлению к дальней штанге, получилось задать нужную траекторию, и мяч влетел в сетку. Получился красивый гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Анхель Ди&nbsp;Мария. Сербский голкипер скрутил напавшего фаната, крутой камбэк «Шерифа», бенефис Ди Марии
Анхель Ди Мария
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
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