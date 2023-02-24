Ди Мария рассказал, как ему удалось забить победный гол «Нанту»

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария после победы над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы рассказал, как забил первый гол во встрече.

«Я очень рад голу. Мы подсмотрели, что их голкипер часто выходит далеко из ворот. Я старался пробить по направлению к дальней штанге, получилось задать нужную траекторию, и мяч влетел в сетку. Получился красивый гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.