Дибала: «Очень сожалеем о поражении от «Бетиса»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы знали, что они технически хорошо действуют с мячом. Мы не очень хорошо прессинговали, но, учитывая возможности, которые у нас были, очень сожалеем об этом результате. Тренер и мои партнеры по команде очень помогают мне. Сегодня мы могли лучше распоряжаться мячом. Может быть, мы недостаточно быстро входили в штрафную», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалу.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.