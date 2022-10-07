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Лига Европы

Сегодня, 06:57

Дибала: «Очень сожалеем о поражении от «Бетиса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы знали, что они технически хорошо действуют с мячом. Мы не очень хорошо прессинговали, но, учитывая возможности, которые у нас были, очень сожалеем об этом результате. Тренер и мои партнеры по команде очень помогают мне. Сегодня мы могли лучше распоряжаться мячом. Может быть, мы недостаточно быстро входили в штрафную», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалу.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.

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