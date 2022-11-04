«Фенербахче» обыграл киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Фенербахче» выиграл у киевского «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:0. 17-летний полузащитник Арда Гюлер сначала забил сам, а затем ассистировал Виллиану Арао.

В другой встрече группы B «Ренн» сыграл вничью с АЕК — 1:1. На 17-й минуте Маттис Аблин вывел французскую команду вперед. Кипрский коллектив отыгрался в концовке матча благодаря голу Рафы Лопеша.

«Фенербахче» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. «Ренн» занял второе место и сыграет в 1/16 финала. АЕК отправился в Лигу конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.