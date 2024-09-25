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«Динамо» Киев — «Лацио»: трансляция матча Лиги Европы начнется в 22.00

Киевское «Динамо» сыграет с «Лацио» в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Динамо» Киев встретится с «Лацио» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на нейтральном поле в Гамбурге, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Онлайн-платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста, начало — в 22.00.

Основные события игры «Динамо» Киев — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
Лацио

«Динамо» начало евросезон в квалификации Лиги чемпионов: победило «Партизан» и «Рейнджерс», а затем уступило «Зальцбургу». «Лацио», занявший седьмое место в серии А в сезоне-2023/24, попал напрямую в Лигу Европы.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Лацио

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