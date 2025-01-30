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«Динамо» Киев — РФШ: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Динамо» Киев сыграет с РФШ в Лиге Европы 30 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Мороз, главный тренер РФШ.
Фото Global Look Press
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Киевское «Динамо» встретится с РФШ в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Киев — РФШ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
РФШ

В 7-м туре общего этапа Лиги Европы «Динамо» Киев сыграло вничью с «Галатасараем» — 3:3, РФШ обыграл «Аякс» — 1:0.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
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