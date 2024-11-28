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Сегодня, 20:00

«Динамо» Киев — «Виктория» Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское «Динамо» сыграет с «Викторией» Пльзень в Лиге Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Киевское «Динамо» встретится с «Викторией» Пльзень в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на нейтральном поле в Гамбурге, начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку — лучшие моменты всех встреч в одном окне.

С основными событиями игры «Динамо» — «Виктория» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
Виктория Пл

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Виктория» набрала шесть очков, «Динамо» — ни одного. В четвертом туре «Динамо» проиграло «Ференцварошу» со счетом 0:4, а «Виктория» победила «Реал Сосьедад» (2:1).

ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Киев)
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