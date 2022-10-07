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Лига Европы

Сегодня, 06:14

Дисаси: «Красная карточка очень помогла «Монако» в матче с «Трабзонспором»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал победу над «Трабзонспор» (3:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Было важно не зацикливаться на негативном поражении от «Ференцвароша» во 2-м туре. Мы это сделали. Несмотря на то, что красная карточка нам очень помогла, нам удалось забить первыми и это придало уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Дисаси.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.

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