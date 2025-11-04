Видео
4 ноября, 03:16

Для матча «Астон Вилла» — «Маккаби» задействуют более 700 полицейских

Павел Лопатко

Более 700 полицейских будут задействованы для обеспечения безопасности на матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» — «Маккаби» (Тель-Авив), сообщает ESPN.

Пропалестинские группировки ранее призвали отменить эту игру, и в связи с возможными акциями было принято решение усилить меры безопасности.

«Любой, кто нарушит закон, будет наказан напрямую, как и те, кто разжигает ненависть. Мы тесно сотрудничали с партнерами, включая городской совет Бирмингема, футбольный клуб «Астон Вилла», наших коллег из других экстренных служб, в ходе проведения нашей важной операции.

Люди могут увидеть большое количество офицеров в форме, а также полицейских лошадей, полицейских собак, наше подразделение беспилотных летательных аппаратов, подразделение дорожной полиции, офицеров по связям с протестующими и других», — сказал начальник полиции Бирмингема Том Джойс.

Ранее в «Маккаби» решили не продавать билеты на матч с «Астон Виллой». Игра пройдет 6 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

