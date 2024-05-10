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Булыкин — о выходе «Байера» в финал Лиги Европы: «Вдвойне приятно, потому что я там играл и друзья руководят клубом»

Булыкин отреагировал на выход «Байера» в финал Лиги Европы
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход команды в финал Лиги Европы.

«Думаю, эта история удивляет весь мир. Мне вдвойне приятно, потому что я там играл и сейчас друзья руководят клубом. Это Симон Рольфес и Штефан Кисслинг. Рад, что у них все получается. Но, конечно, больше рад за Алонсо и за игроков, которые творят историю. Вчера в подтверждение с «Ромой» устроили такой перформанс. Но это настолько на тоненького!» — сказал Булыкин «СЭ».

9 мая «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира. В решающем матче немецкий клуб встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

В середине апреля «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге. Кроме того, команда Алонсо 25 мая сыграет с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

Дмитрий Булыкин
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
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