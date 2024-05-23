Сегодня, 00:10
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финальном матче Лиги Европы.
«Матч получился с тотальным преимуществом «Аталанты». Я даже не помню моментов у Леверкузена. «Аталанта» здорово и четко сыграла, Лукман сделал эту игру, и у «Байера» не было шансов. Дисциплина «Аталанты» даже на последних минутах была на уровне», — сказал Булыкин «СЭ».
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел в запасе.
Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.