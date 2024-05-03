Джака — о победе над «Ромой»: «Мы сделали важный шаг к финалу»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Ромы» (2:0).

«Мы знали, что в Риме будет сложно. Мы провели хорошую игру и сожалеем, что не забили больше. Мы определенно сделали важный шаг к финалу, но мы знаем силу «Ромы». Они могут приехать в Германию и сыграть иначе. Нам придется быть осторожными: мы ближе к победе, но это еще не конец», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.