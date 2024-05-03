Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:29

Джака — о победе над «Ромой»: «Мы сделали важный шаг к финалу»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Байера» Гранит Джака подвел итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Ромы» (2:0).

«Мы знали, что в Риме будет сложно. Мы провели хорошую игру и сожалеем, что не забили больше. Мы определенно сделали важный шаг к финалу, но мы знаем силу «Ромы». Они могут приехать в Германию и сыграть иначе. Нам придется быть осторожными: мы ближе к победе, но это еще не конец», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; и&nbsp;главный тренер Хаби Алонсо после победы над &laquo;Ромой&raquo;. «Байер» сделал шаг ко второму трофею, «Олимпиакос» шокировал Эмери

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Гранит Джака
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
0
Читайте также
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Песков заявил о дискриминации россиян на Олимпийских играх в Париже
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хаби Алонсо: «То, что «Байер» делает в этом сезоне, — выдающийся результат»