Гасперини: «Байер» — совершенная команда с невероятной организацией»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы верим, что сделали все необходимое для подготовки к матчу, и сейчас надо просто дождаться игры. Следующие 24 часа нам следует провести в меру спокойно, понимая, что все, что должны, мы уже сделали.

«Байер» — совершенная команда с невероятной организацией. Результаты, которых они добиваются в этом сезоне, неслучайны. Это очень универсальная команда, они способны обороняться и отлично действуют в отборе. Судьбу финала могут решить мельчайшие детали. Мы должны отнестись к сопернику с уважением и постараться как можно быстрее адаптироваться к их игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.