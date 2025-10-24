Гасперини: «Да, «Рома» действует в атаке беззубо»

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Виктории» (1:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы до самого конца шли за спасительным голом. Во втором тайме мы были в игре до самой последней минуты. Но да, «Рома» действует в атаке беззубо. Многие игроки уже давно не забивали. Надо посмотреть в зеркало и ответить на вопрос, почему так происходит. Всегда непросто, если уступаешь в счете. Каждый раз, когда мы забивали первыми, мы в итоге побеждали. Конечно, некоторые матчи сложнее других. Сегодня у нас были моменты, но если не реализуешь их, то пора начинать переживать. Надо встряхнуть себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Рома» набрала 3 очка и занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Виктория» занимает 4-ю строчку — 7 очков.