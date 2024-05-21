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Сегодня, 02:04

Скамакка: «Теперь «Аталанте» необходимо украсить весь этот торт вишенкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы невероятно успешно провели несколько игр: против «Ливерпуля», «Олимпика», первый и ответный матчи со «Спортингом». А ведь все это были сложные встречи на полях и стадионах с очень напряженной атмосферой. Мы прошли масштабный тест, оказавшись на высоте. Теперь же нам необходимо украсить весь этот торт вишенкой.

После прежних травм теперь у меня возникло ощущение большей сыгранности. Поначалу у меня слишком часто происходили перерывы в игре: я начинал, проводил три-четыре встречи, а затем снова возникала какая-нибудь проблема. Я не мог провести серию матчей. Наконец-то набор игровой формы помог мне лучше взаимодействовать с партнерами по команде и придал больше уверенности в своих силах», — цитирует пресс-служба УЕФА Скамакку.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039971--atalanta-vs-leverkusen/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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