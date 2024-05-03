Гасперини: «Очевидно, что для «Аталанты» это хороший результат — не проиграть «Марселю»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это был отличный [первый] гол, хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча. Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. «Олимпик» проиграл здесь всего один раз за год и показал на этом стадионе все, что мог.

Очевидно, что для нас это хороший результат — не проиграть сильной команде на очень сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками «Олимпика». Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.