Фримпонг: «У меня даже слов нет, чтобы описать все то, что произошло в матче с «Карабахом»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Евопы.

«Сумасшедшая игра. У меня даже слов нет, чтобы описать все то, что здесь только что произошло. Проигрывая поначалу 0:2, затем побеждаешь. Вот за что все мы любим футбол! Мы не переставали верить в то, что способны на такое, даже когда все выглядело совсем не так, как надо. И сегодня старания были вознаграждены. Теперь будем с нетерпением ждать следующего круга. У меня нет иных желаний, кроме как пробиться в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Фримпонга.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.