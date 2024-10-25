Мэддисон объяснил, почему пенальти бил Ришарлисон

Капитан «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал победу над «АЗ» в матче 3-го тура основной стадии Лиги Европы. Также хавбек объяснил, почему бил пенальти не он.

«Есть еще одна! Три победы и девять очков вывели команду на очень хорошие позиции, и мы очень довольны. Пенальти нам обоим хотелось пробить: мне — как капитану. Но Ришарлисон восстанавливается после травмы, а нападающему важно забивать. Для него в этом будет польза», — цитирует пресс-служба УЕФА Мэддисона.

«Тоттенхэм» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги Европы. «АЗ» — на 24-й строчке (3 очка).