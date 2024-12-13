Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 04:40

Таверньер: «Ничья в матче с «Тоттенхэмом» — это хорошо, но в раздевалке царит огорчение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан «Рейнджерс» Джеймс Таверньер прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Ничья в таком матче — это хорошо, но в раздевалке царит огорчение. Понимаем, что на славу сегодня поработали. Имели возможности, чтобы снять все вопросы, а потом произошла та атака соперника. Видимо, мы все потеряли свои позиции на поле. Учитывая их мастерство, они нас за это наказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Таверньера.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Мануэль Угарте празднуют гол. Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рейнджерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Сегодня
Вчера
Неделя