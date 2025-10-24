Макгинн назвал причины поражения «Астон Виллы» от «Гоу Эхед Иглз»

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн прокомментировал поражение от «Гоу Экед Иглс» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Астон Вилла» забила быстрый гол и создала еще много моментов. Нам немного не повезло. Возможно, нашей игре не хватило остроты. Мы понимали, что, уходя на перерыв при счете 1:1, они начнут верить в себя. Второй тайм это подтвердил. Соперник действительно играл с настроением, смело. Это и принесло им три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Макгини.

«Астон Вилла» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице общей стадии Лиги Европы. «Гоу Эхед Иглз» идет на 9-й строчке — 6 очков.