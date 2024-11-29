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Хендерсон: «Учитывая события второго тайма, можно утверждать, что «Реал Сосьедад» заслужил победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Аякса» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (0:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Учитывая события второго тайма, можно утверждать, что соперник заслужил победу. Мы же создавали моменты только в первом тайме. Долгое время мы хорошо оборонялись и даже казалось, что можем победить. Но во втором тайме мы сдали позиции», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

«Реал Сосьедад» набрал 7 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аякс» идет на 8-й строчке — 10 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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