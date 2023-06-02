Егоров — о нападении на Тейлора: «В Европе другой менталитет. У нас более культурные фанаты»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал нападение фанатов на английского рефери Энтони Тейлора, который обслуживал финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (1:1, по пенальти — 4:1).

«На судью финала Лиги Европы Энтони Тейлора напали в аэропорту? Это вопрос безопасности и ФИФА и УЕФА. Нужно более щепетильно относиться к этому вопрос. УЕФА, как обычно, использовал судью и побыстрее выбрасывает, чтобы отделаться. Надо было дать паузу на отлет судьи, чтобы болельщики команд уже покинули территорию страны финала. В Европе вообще часто чего происходит. Там другой менталитет. Все более расхлябано. На Европу ориентироваться не будем, у нас своя страна. У нас более культурные фанаты, хотя это не совсем соответствует действительности. Но в целом у нас разумные люди, которые относятся с холодной головой», — цитирует Егорова Legalbet

1 июня сообщалось, что на Тейлора и его родственников напали болельщики «Ромы» в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы.

«Рома» играла второй раз в финале Лиги Европы. Оба раза итальянская команда потерпела поражение.