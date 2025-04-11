Экитике — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Айнтрахт» проделал хорошую работу»

Нападающий «Айнтрахта» Юго Экитике подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (1:1).

«Это хороший результат. Хотя мы хотели победить, но в целом мы проделали хорошую работу и не проиграли на выезде сильному сопернику. Мой гол? Я принял мяч и поверил, что могу забить с этой позиции. Думаю, получился хороший гол, но хотелось бы помочь команде еще больше», — приводит слова Экитике официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля и начнется в 22.00 (мск).

Победитель пары «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» сыграет в полуфинале с победителем пары «Буде-Глимт» — «Лацио» (первый матч — 2:0).