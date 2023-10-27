Эль-Шаарави: «Силой «Ромы» всегда была командная сплоченность»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави после победы над «Славией» (2:0) в 3-м туре Лиги Европы похвалил одноклубника Ромелу Лукаку.

«Лукаку — отличный нападающий, и приятно играть с отличными нападающими, мы хорошо ладили, но это не только с ним. Мы могли решить исход игры уже в первом тайме, забив еще несколько голов. Но в целом мы довольны выступлением.

В трудные моменты мы действуем как команда, не теряемся, анализируем ошибки, чтобы не совершать их снова. Нашей силой всегда была сплоченность. Мы анализировали матчи, у нас есть еще много работы", — цитирует пресс-служба УЕФА Эль-Шаарави.

«Рома» лидирует группе G, набрав 9 очков. «Славия» идет на второй строчке — 6 очков.