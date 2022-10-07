Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:25

Эмболо — о победе над «Трабзонспором»: «Красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брель Эмболо (справа).
Фото Global Look Press

Нападающий «Монако» Брель Эмболо прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы остались недовольны тем, как закончилась предыдущая игра с «Ференцварошом» (поражение, 0:1). Так что нам очень хотелось исправиться и добыть победу, которая очень пойдет нам на пользу. Нам удалось очень хорошо начать эту встречу, однако нужно сказать, что красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль в этом. Тем не менее нужно отметить, что нам удалось достаточно быстро выйти вперед счете, а затем и удвоить его, что позволило нам обезопасить себя от дальнейших проблем», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80/
Брель Эмболо
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Монако
ФК Трабзонспор
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Овечкин VS Гретцки: великая погоня
Экс-советник Трампа указал на желание США видеть РФ в НАТО
Служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков»
Эрдоган назвал себя единственным способным на диалог с Путиным и Зеленским лидером
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Буде-Глимтом» в Лиге Европы
Немецкие фанаты снова устроили беспорядки на трибунах, Роналду помог «МЮ» избежать позора на Кипре, «Арсенал» трижды забил Хайкину
Лига Европы: «Монако» обыграл «Трабзонспор», «Арсенал» победил «Буде-Глимт» и другие матчи
«Бетис» одержал волевую победу над «Ромой», забив на последних минутах матча
«Арсенал» разгромил «Буде-Глимт» в Лиге Европы
Тен Хаг о победе над «Омонией»: «Это была разминка, в воскресенье отреагируем на поражение от «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лига Европы: «Монако» обыграл «Трабзонспор», «Арсенал» победил «Буде-Глимт» и другие матчи

«Ференцварош» проиграл, это отличная новость для «Монако»