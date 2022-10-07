Эмболо — о победе над «Трабзонспором»: «Красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль»

Нападающий «Монако» Брель Эмболо прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы остались недовольны тем, как закончилась предыдущая игра с «Ференцварошом» (поражение, 0:1). Так что нам очень хотелось исправиться и добыть победу, которая очень пойдет нам на пользу. Нам удалось очень хорошо начать эту встречу, однако нужно сказать, что красная карточка, конечно же, сыграла не последнюю роль в этом. Тем не менее нужно отметить, что нам удалось достаточно быстро выйти вперед счете, а затем и удвоить его, что позволило нам обезопасить себя от дальнейших проблем», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.