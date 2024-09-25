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Тен Хаг — о матче против «Твенте»: «Неприятно причинять боль тому, кого любишь»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Твенте» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Твенте» принес мне многое. Я прошел обучение в их академии, я был частью поколения первой молодежной команды, когда спустя много лет снова начались молодежные соревнования, так что для меня там большая история.

Я бы предпочел играть против кого-то другого. Неприятно причинять боль тому, кого любишь», — приводит слова тен Хага ESPN.

Встреча между командами состоится в четверг, 25 сентября. Стартовый свисток на «Олд Траффорд» в Манчестере прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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