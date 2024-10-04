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Сегодня, 02:47

Тен Хаг объяснил, чего не хватает «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после ничьей с «Порту» (3:3) во 2-м туре Лиги Европы отметил, что игра закончилась очень хорошо для английской команды.

«Мы начали игру очень хорошо, забили два мяча, но затем упустили нить игры. Середина матча прошла неудачно, но закончили очень хорошо. Мы отыгрались, что хорошо для поднятия духа. Команда подготовлена, но защиту нашу надо улучшать. И нам надо лучше контролировать мяч. Мы способны защищаться, и этот навык необходимо вернуть», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» с 2 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Порту» располагается на 24-й строчке — 1 очко.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Харри Магуайр. Магуайр спас «МЮ» и Тен Хага. Команда чуть не сгорела «Порту», ведя 2:0
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту
Эрик тен Хаг

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