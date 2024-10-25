Тен Хаг: «Чтобы пройти в турнире дальше, «МЮ» надо побеждать в домашних матчах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Мы, прежде всего, приспособились к тем неожиданным элементам, которые преподнес наш соперник. Нужно сохранять хладнокровие, сохранять контроль над мячом. Мы взяли игру под контроль... Но действовали неразумно, когда пропускали. В первой нашей игре с «Твенте» (домашняя ничья со счетом 1:1) мы не были достаточно хороши. Должны были выигрывать в ней. Чтобы пройти в турнире дальше, надо побеждать в домашних матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).