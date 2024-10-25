Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:56

Тен Хаг: «Чтобы пройти в турнире дальше, «МЮ» надо побеждать в домашних матчах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги Европы.

«Мы, прежде всего, приспособились к тем неожиданным элементам, которые преподнес наш соперник. Нужно сохранять хладнокровие, сохранять контроль над мячом. Мы взяли игру под контроль... Но действовали неразумно, когда пропускали. В первой нашей игре с «Твенте» (домашняя ничья со счетом 1:1) мы не были достаточно хороши. Должны были выигрывать в ней. Чтобы пройти в турнире дальше, надо побеждать в домашних матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» с 3 очками занимает 21-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» — на 14-й строчке (5 очков).

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Эрик тен Хаг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Сегодня
Вчера
Неделя