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Сегодня, 00:48

Тен Хаг назвал блестящими голы «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы доминировали по ходу встречи, играли на половине поля соперника, не покидая ее, создали множество голевых моментов и забили три мяча. Получились хорошие голы: первый был забит при стандартном положении, а второй и третий — с игры. Блестящие голы, и я этим доволен», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в группе, набрав 12 очков. «Шериф» с 3 очками идет на 3-й позиции.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035949--man-united-vs-sheriff/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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