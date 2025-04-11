Мэйтланд-Найлс отметил характер «Лиона» в матче с «МЮ»

Защитник «Лиона» Эйнсли Мэйтланд-Найлс прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Захватывающая была игра, в которой и играть было интересно, и смотреть ее, думаю, тоже. Эмоции у нас смешанные, поскольку чувствуем, что должны были добиться в игре лучшего, учитывая, что на протяжении большей части времени контролировали ее. Но в футболе случается и вот так.

Характер «Лиона» показывает, чего мы всей командой добились. В лиге 1 мы идем за путевкой в Лигу чемпионов, в Лиге Европы продолжаем упорно вести борьбу, и это подтверждает нашу решимость. Тренер вдалбливал нам это в головы с первого же дня.

Мы уже поговорили об ответном матче. Есть несколько моментов, которые нам надо скорректировать, но мы уверены, что до следующей недели сумеем эти изменения внести», — цитирует пресс-служба УЕФА Мэйтлэнд-Найлса.

Ответный матч пройдет в Англии 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.