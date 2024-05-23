Капелло отреагировал на победу «Аталанты» в финале Лиги Европы

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Поздравляю «Аталанту» с победой в Лиге Европы. Гасперини и команда заслужили этот трофей. Они смогли добиться результата за счет высокой скорости, прессинга и внимательности. А Адемола Лукман безусловно лучший игрока финала», — сказал Капелло «СЭ».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел в запасе. Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы.