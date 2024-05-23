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Капелло — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы: «Гасперини и команда заслужили этот трофей»

Капелло отреагировал на победу «Аталанты» в финале Лиги Европы
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Поздравляю «Аталанту» с победой в Лиге Европы. Гасперини и команда заслужили этот трофей. Они смогли добиться результата за счет высокой скорости, прессинга и внимательности. А Адемола Лукман безусловно лучший игрока финала», — сказал Капелло «СЭ».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч провел в запасе. Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы.

Фабио Капелло
ФК Аталанта
ФК Байер
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