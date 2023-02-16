Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»

Перед матчем Лиги конференций с «Базелем» фанаты турецкого клуба «Трабзонспор» вывесили огромное изображение спасателя, освобождающего ребенка из-под завалов после землетрясения.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6).

Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.