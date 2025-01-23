«Фенербахче» сыграл вничью с «Лионом» в домашнем матче

«Фенербахче» и «Лион» сыграли вничью в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 0:0. Встреча проходила на стадионе «Шокрю Сараджголу» в Стамбуле.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

После этой игры «Лион» с 14 очками вышел на третье место в турнирной таблице. «Фенербахче» (9) занимает 19-ю позицию.

В следующем туре общего этапа команда Жозе Моуриньо встретится с датским «Мидтьюлланном». Клуб из Франции сыграет с болгарским «Лудогорцем». Оба матча пройдут 30 января.