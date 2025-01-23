«Фенербахче» и «Лион» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы

«Фенербахче» примет «Лион» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на стадионе «Шокрю Сараджголу» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Фенербахче» — «Лион» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги Европы «Фенербахче» набрал 8 очков, «Лион» — 13. В 6-м туре «Фенербахче» проиграл «Атлетику» (0:2), а «Лион» победил «Айнтрахт» (3:2).