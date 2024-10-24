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Лига Европы

24 октября, 23:54

«Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» сыграли вничью в Стамбуле, Моуринью был удален

Руслан Минаев
Ирфан Кахведжи и Каземиро.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче общего этапа Лиги Европы — 1:1.

У гостей гол в первом тайме забил Кристиан Эриксен. Хозяева отыгрались во второй половине матча — отметился Юссеф Эн-Несири.

На 58-й минуте красную карточку за недовольство работой арбитра получил главный тренер стамбульского клуба Жозе Моуринью.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:1
Манчестер Юнайтед

В параллельном матче «Тоттенхэм» дома обыграл АЗ благодаря реализованному пенальти Ришарлисона — 1:0.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
АЗ

«Лацио» на выезде обыграл «Твенте» благодаря голам Педро и Густава Исаксена — 2:0. Хозяева с 11-й минуты играли вдесятером.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
0:2
Лацио

«Андерлехт» дома обыграл «Лудогорец» — 2:0, «Олимпиакос» на выезде победил «Мальме» — 1:0.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
2:0
Лудогорец
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
0:1
Олимпиакос П

Лига Европы УЕФА
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Андерлехт
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ФК Лудогорец
ФК Мальме
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Твенте
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фенербахче

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