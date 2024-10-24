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Сегодня, 21:00

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть матч Лиги Европы онлайн

«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция будет доступна при подписке на ресурс. Также стриминговый сервис ведет перекличку всех игр дня Лиги Европы в одном окне.

С ключевыми событиями игры «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
Ман. Юнайтед

В первых двух турах общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал 4 очка, победив «Юнион» (2:1) и сыграв вничью с «Твенте» (1:1). Манкунианцы стартовали в турнире с двух ничьих — с «Твенте» (1:1) и с «Порту» (3:3).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче

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