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Сегодня, 21:43

«Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош» и одержал вторую победу в Лиге Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» на выезде победил «Ференцварош» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

Счет на 23-й минуте открыл Пап Метар Сарр. На 86-й минуте преимущество лондонцев удвоил Бреннан Джонсон.

Единственный гол хозяев на 90-й минуте забил Барнабаш Варга.

«Тоттенхэм» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги Европы и поднялся на второе место в таблице. «Ференцварош» (0) потерпел второе поражение и идет 30-м.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:2
Тоттенхэм Хотспур

В параллельных матчах РФШ и «Галатасарай» сыграли вничью (2:2), «Хоффенхайм» дома победил киевское «Динамо» (2:0), а «Аякс» на выезде поделил очки со «Славией» (1:1).

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Daugava (Рига)
РФШ
2:2
Галатасарай
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:0
Динамо К
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
1:1
Аякс

Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Киев)
ФК Славия (Прага)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ференцварош
ФК Хоффенхайм

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