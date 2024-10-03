«Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош» и одержал вторую победу в Лиге Европы

«Тоттенхэм» на выезде победил «Ференцварош» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

Счет на 23-й минуте открыл Пап Метар Сарр. На 86-й минуте преимущество лондонцев удвоил Бреннан Джонсон.

Единственный гол хозяев на 90-й минуте забил Барнабаш Варга.

«Тоттенхэм» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги Европы и поднялся на второе место в таблице. «Ференцварош» (0) потерпел второе поражение и идет 30-м.

В параллельных матчах РФШ и «Галатасарай» сыграли вничью (2:2), «Хоффенхайм» дома победил киевское «Динамо» (2:0), а «Аякс» на выезде поделил очки со «Славией» (1:1).