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«Ференцварош» — «Тоттенхэм»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Ференцварош» сыграет с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сон Хын Мин (ФК «Тоттенхэм»).
Фото Reuters
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«Ференцварош» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра пройдет на «Групама Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ференцварош» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 пройдет с 15 сентября по 21 мая.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Тоттенхэм

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
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