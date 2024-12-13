Клеман: «Рейнджерс» должен был побеждать «Тоттенхэм»

Главный тренер «Рейнджерс» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Мы обеими руками взялись за дело, не выпускали нити игры и показали все то, что и хотели показать. Мы должны были побеждать, но думаю, что это в любом случае стало хорошей рекламой для всего шотландского футбола. Мы сражались на равных с командой английской премьер-лиги.

Характер у команды что надо. Парни были недовольны ничьей, ведь они были близки к победе. У этой команды большой потенциал. Все дело в опыте — надо играть быстрее, принимать решения быстрее, и сегодня мы все это делали. Это большой шаг вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Клемана.

«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 11 очков.