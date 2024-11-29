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Сегодня, 04:25

Фариоли — о поражении от «Реал Сосьедад»: «В целом я удовлетворен игрой «Аякса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли прокомментировал поражение от «Реал Сосьедад» (0:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы играли против команды, которая пару недель здесь же обыграла «Барселону». Так что сила команды очевидна. В целом я удовлетворен нашей игрой. У нас имелись моменты, но если не реализуешь их, то на таком уровне это дорого обходится», — цитирует пресс-служба УЕФА Фариоли.

«Реал Сосьедад» набрал 7 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аякс» идет на 8-й строчке — 10 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Реал Сосьедад
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