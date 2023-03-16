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Лига Европы

16 марта, 22:41

«Ювентус» победил «Фрайбург» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
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«Ювентус» на выезде обыграл «Фрайбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:0.

У немецкого клуба на 44-й минуте с поля был удален защитник Мануэль Гульде. На 45-й минуте нападающий «Юве» Душан Влахович забил гол с пенальти. На 90+5-й минуте отличился полузащитник итальянского клуба Федерико Кьеза.

В первом матче туринцы победили со счетом 1:0.

В другом матче «Фейеноорд» дома разгромил «Шахтер» — 7:1. В первом матче была ничья 1:1.

«Ювентус» и «Фейеноорд» вышли в четвертьфинал турнира. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
0:2
Ювентус
Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
7:1
Шахтер Д
Лига Европы УЕФА
ФК Фейеноорд
ФК Фрайбург
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
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