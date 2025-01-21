Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 17:00

«Галатасарай» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграют в Лиге Европы 21 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги Европы во вторник, 21 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 18.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Галатасарай» — «Динамо» Киев можно следить в нашем матч-центре.

Трансляцию матча «Галатасарай» — «Динамо» Киев в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки на сервис).

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 18:30. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Динамо К

«Галатасарай» после 6 туров набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице общего этапа, предыдущим соперником «львов» был «Мальме» (2:2). У «Динамо» — 0 очков и последнее место, в предыдущем матче киевляне уступили «Реал Сосьедад» (0:3).

Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Киев)
Читайте также
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя