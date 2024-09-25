ПАОК проиграл «Галатасараю» в Лиге Европы, Чалова и Оздоева заменили во втором тайме

ПАОК на выезде уступил «Галатасараю» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:3.

Победу хозяевам принесли автогол Абдула Рахмана Баба (48-я минута) и забитый мяч Юнус Акгюна (76-я). Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Мауро Икарди.

Единственный мяч гостей на 67-й минуте забил Иоаннис Константелиас.

Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев вышли в стартовом составе греческого клуба. Форварда заменили на 71-й минуте, а хавбек покинул поле на 77-й.

В следующем туре турецкий клуб на выезде сыграет с латвийским РФШ, а ПАОК на своем поле примет румынский «ФКСБ». Оба матча пройдут 3 октября.

В параллельных матчах киевское «Динамо» крупно уступило «Лацио» (0:3), а «Мидтьюлланн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).