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«Галатасарай» — ПАОК: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Галатасарай» и ПАОК встречаются в игре Лиги Европы
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Галатасарай» и ПАОК встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Галатасарай» — ПАОК в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

За ключевыми событиями игры «Галатасарай» — ПАОК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
ПАОК

В прошлом сезоне «Галатасарай» дошел до четвертьфинала Лиги Европы и уступил пражской «Спарте» (4:6 по сумме двух встреч). ПАОК участвовал в Лиге конференций и также остановился на стадии 1/4 финала — команда из Салоников проиграла загребскому «Динамо» (3:5).

ФК Галатасарай
ФК ПАОК

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