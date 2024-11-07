Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:45

«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» встретятся в матче Лиги Европы УЕФА.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Галатасарай» и «Тоттенхэм» встретятся на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (при наличии подписки на ресурс). Платформа также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Галатасарай» — «Тоттенхэм» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Тоттенхэм

«Галатасарай» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив ПАОК и «Эльфсборг» и сыграв вничью с РФШ. «Тоттенхэм» набрал 9 очков и делит первое место с «Лацио» и «Андерлехтом» — «шпоры» обыграли «Карабах», «Ференцварош» и АЗ.

ФК Галатасарай
ФК Тоттенхэм Хотспур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Сегодня
Вчера
Неделя