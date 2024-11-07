«Галатасарай» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (при наличии подписки на ресурс). Платформа также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Галатасарай» — «Тоттенхэм» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Галатасарай» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив ПАОК и «Эльфсборг» и сыграв вничью с РФШ. «Тоттенхэм» набрал 9 очков и делит первое место с «Лацио» и «Андерлехтом» — «шпоры» обыграли «Карабах», «Ференцварош» и АЗ.