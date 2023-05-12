Гатти: «Значение моего гола вырастет еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье»

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал ничью с «Севильей» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. На 90+7-й минуте он забил гол и спас команду от поражения.

«Гол многое значит для меня, но его значение вырастет еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол — пустышка. «Ювентус» очень силен. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам представится шанс, и мы должны им воспользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.