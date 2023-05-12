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Лига Европы

Сегодня, 02:17

Гатти: «Значение моего гола вырастет еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал ничью с «Севильей» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. На 90+7-й минуте он забил гол и спас команду от поражения.

«Гол многое значит для меня, но его значение вырастет еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол — пустышка. «Ювентус» очень силен. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам представится шанс, и мы должны им воспользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Севильи&raquo;. Невероятное спасение «Ювентуса», Моуринью справился со своим учеником. Ждем итальянский финал в ЛЕ?
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037793--juventus-vs-sevilla/
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