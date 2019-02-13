Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

13 февраля 2019, 11:22

Генконсульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении на болельщиков "Зенита"

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Генеральное консульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении фанатов "Фенербахче" на болельщиков "Зенита", сообщил представитель российской дипмиссии.

- Мы проверяем информацию о произошедшем нападении, однако болельщики "Зенита" в генконсульство за помощью не обращались, - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Напомним, что "Зенит" в Стамбуле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1). Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля.

Лига Европы: расписание матчей плей-офф

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/6109310
ФК Зенит
ФК Фенербахче
1
0
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Взгляд из Испании: "Краснодар" – европейский карлик, "Зенит" обязан проходить дальше
Фатих Терим посетовал на отсутствие ВАР в Лиге Европы
Кике Сетьен: "Ренн" доминировал, и это реальность"
Хоакин: "Когда проигрываешь 0:2, тяжело что-то исправить"
Милан Шкриньяр: "В Европе не бывает легких матчей"
Победа Азмуна и Семака. Рабинер – о триумфе “Зенита”
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

"Зенит" потерпел четыре поражения подряд впервые за 13 лет

Александр Горшков - о поражении "Зенита" от "Фенербахче": "Результат приемлемый"