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Лига Европы

10 мая, 23:51

Гладилин считает равными шансы «Севильи» и «Ювентуса» в Лиге Европы

Мария Гусева
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от противостояния «Ювентуса» и «Севильи» в полуфинале Лиги Европы.

«Здесь нельзя определить фаворита, — цитирует «Газета.Ru» Гладилина. — «Севилья» очень хорошо играет в еврокубках, там опытный тренер. «Ювентус» сейчас в такой стадии, что он — не лидер итальянского футбола, там другие команды уже борются. Он уже стал не той машиной, которой был. Шансы равны».

Первый матч полуфинала Лиги Европы «Ювентус» — «Севилья» пройдет 11 мая в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ответная игра состоится 18 мая в Севилье, начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: Газета.Ru
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