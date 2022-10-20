Артета прокомментировал поебду над ПСВ в Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над ПСВ (1:0) в перенесенном матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«У нас были действительно хорошие моменты, но нам не хватило последнего паса или удара. Однако мы счастливы, что выиграли. Разница между первым и вторым местом очень велика, и мы хотим сохранить ее на следующей неделе. Гол Гранита Джака был отличным, с правой ноги, полуволевой удар, он оказывается на таких позициях каждую игру, поэтому и забивает», — приводит слова Артеты BBC.

В группе А «Арсенал» набрал 12 очков и закрепился на первом месте. ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.

В следующем матче ПСВ примет «Арсенал» 27 октября.