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Лига Европы

20 октября, 22:41

Артета прокомментировал поебду над ПСВ в Лиге Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над ПСВ (1:0) в перенесенном матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«У нас были действительно хорошие моменты, но нам не хватило последнего паса или удара. Однако мы счастливы, что выиграли. Разница между первым и вторым местом очень велика, и мы хотим сохранить ее на следующей неделе. Гол Гранита Джака был отличным, с правой ноги, полуволевой удар, он оказывается на таких позициях каждую игру, поэтому и забивает», — приводит слова Артеты BBC.

В группе А «Арсенал» набрал 12 очков и закрепился на первом месте. ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.

В следующем матче ПСВ примет «Арсенал» 27 октября.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62865231
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
Микель Артета
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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