Хави: «В эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду пенальти очевидный»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел прокомментировал результат первого матча стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Равный матч. Мы встречались с отличной командой — очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться. Но было чувство, что мы можем забить победный гол. Жаль, что не удалось.

Теперь все решится на «Олд Траффорд». Мы поедем туда за путевкой в следующий раунд.

Порой нам тяжело было вывести мяч вперед, но в целом мы справились. Также мы хорошо прессинговали после потери мяча, но у «МЮ» отличные футболисты, принимающие правильные решения.

Я считаю, что в эпизоде с попаданием мяча в руку Фреду пенальти очевидный. После матча подошел к судье и сказал о том, что это был явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит.

Мы хотели выиграть и имели отличную возможность в конце матча», — цитирует Хави Marca.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.