Алонсо — о матче «Байера» с «Ромой»: «Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне [поражение в полуфинале Лиги Европы от «Ромы»]. Но команда выросла, да и ситуация сейчас изменилась. Желание выйти в финал было у нас на протяжении всего сезона. Мы хотим сделать этот последний шаг. Для нас завтрашняя игра очень важна. Мы хотим забыть об испытаниях и боли, получив второй шанс», — приводит пресс-служба УЕФА слова Алонсо.

Матч между «Байером» и «Ромой» пройдет в четверг, 2 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Футболисты сыграют в Риме на Олимпийском стадионе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» и «Марсель» — «Аталанта».